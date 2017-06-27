 Ertuğrul Sağlam'ın annesi hayatını kaybetti – Fotomaç – 27 Haziran 2017
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    27 Haziran 2017, Salı
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    Ertuğrul Sağlam'ın annesi hayatını kaybetti

    Ertuğrul Sağlam'ın annesi hayatını kaybetti

    Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın 74 yaşındaki annesi Fatma Sağlam, bu sabaha karşı vefat etti.

    Fatma Sağlam, yaşadığı tansiyon ve şeker rahatsızlıkları nedeniyle başvurduğu Akçakoca Devlet Hastanesi'nden Bolu'da bulunan özel Çağsu Hastanesi'ne sevkedilmişti. Ambulansla Bolu'ya getirilen Fatma Sağlam, ilk muayenesinin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

    1. 27 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:39
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