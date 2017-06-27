Ertuğrul Sağlam'ın annesi hayatını kaybetti
Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ın 74 yaşındaki annesi Fatma Sağlam, bu sabaha karşı vefat etti.
Fatma Sağlam, yaşadığı tansiyon ve şeker rahatsızlıkları nedeniyle başvurduğu Akçakoca Devlet Hastanesi'nden Bolu'da bulunan özel Çağsu Hastanesi'ne sevkedilmişti. Ambulansla Bolu'ya getirilen Fatma Sağlam, ilk muayenesinin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.
- 27 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 12:39
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Cimbom'a bir golcü daha
Toplam 4
Yorum
austin trnsferde eleştirdikleri nevarsa aynını yapıyorlar gelecek trnsferlerle birlikte 4yıl için enaz 100 mlyn borca girilecek e niye acı çekildi
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Florya’da büyük temizlik!
Toplam 14
Yorum
OZAN DE JONG-TARIK-SEMIH-CAVANDA-HAKAN BALTA-DONK- YOLLANMALI GOMIS 1 FORVET MAICON 1 DEFANS LINNES ! SAG BEK CAROLE SOL BEK BELHA
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Florya’da büyük temizlik!
Toplam 14
Yorum
Gorkem cavanda-donk-emrah bassan kalmalı. Bunlar kuması iyi olan futbolcular. kazanılmalı. iyi alternatif olurlar.
Ertuğrul Sağlam'ın annesi hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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