 Sivasspor yıldız avında – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    yıldız avında

    Sivasspor yıldız avında

    Transferde birbirinden önemli isimleri kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Veli Kavlak’la anlaşan Yiğido, ’ı da renklerine katmayı planlıyor.

    Bir yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e adını yazdıran , transferde hız kesmiyor. Veli Kavlak için Beşiktaş'la büyük ölçüde anlaşma sağlayan kırmızı- beyazlılar, 'a da kanca attı. Antalyaspor ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki forveti renklerine katmayı planlayan yiğidolar, temaslara başladı. Güney ekibinde geçtiğimiz sezon yalnızca 9 maçta 221 dakika şans bulan Emre'nin de Sivasspor forması giymeye sıcak baktığı öğrenildi.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:07
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