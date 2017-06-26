Sivasspor yıldız avında
Transferde birbirinden önemli isimleri kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Veli Kavlak’la anlaşan Yiğido, Emre Güral’ı da renklerine katmayı planlıyor.
Bir yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e adını yazdıran Sivasspor, transferde hız kesmiyor. Veli Kavlak için Beşiktaş'la büyük ölçüde anlaşma sağlayan kırmızı- beyazlılar, Emre Güral'a da kanca attı. Antalyaspor ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki forveti renklerine katmayı planlayan yiğidolar, temaslara başladı. Güney ekibinde geçtiğimiz sezon yalnızca 9 maçta 221 dakika şans bulan Emre'nin de Sivasspor forması giymeye sıcak baktığı öğrenildi.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:07
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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