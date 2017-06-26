Malatya coştu bi kere!
Süper Lig'in yeni takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, uzun süredir görüşme halinde olan Pierre Webo ve Yalçın Ayhan'da mutlu sona yakın... Arjantinli golcü Emanuel Dening'e imza attıran sarı-kırmızılılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu 35 yaşındaki her iki oyuncuyla da büyük ölçüde anlaştı. Bonservisleri ellerinde olan golcü Webo ile savunmanın göbeğinde forma giyen Yalçın'ın önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:08
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