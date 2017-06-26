 Malatya coştu bi kere! – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    Malatya coştu bi kere!

    Malatya coştu bi kere!
    Süper Lig'in yeni takımlarından , uzun süredir görüşme halinde olan ve 'da mutlu sona yakın... Arjantinli golcü 'e imza attıran sarı-kırmızılılar, uzun süredir görüşme halinde olduğu 35 yaşındaki her iki oyuncuyla da büyük ölçüde anlaştı. Bonservisleri ellerinde olan golcü Webo ile savunmanın göbeğinde forma giyen Yalçın'ın önümüzdeki günlerde imza atması bekleniyor.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:08
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