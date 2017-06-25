 Göztepe Deniz Yılmaz'ın peşinde – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Göztepe Deniz Yılmaz'ın peşinde

    Göztepe Deniz Yılmaz'ın peşinde

    Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, Bursasporlu golcü Deniz Yılmaz'ı gündemine aldı.

    Sarı kırmızılıların Bursaspor'da istediği gibi bir sezon geçiremeyen ve yeşil beyazlılarla ayrılma aşamasına gelen tecrübeli golcüyü transfer etmek için kolları sıvadığı bildirildi. Teknik Direktör Tamer Tuna'nın raporu üzerine oyuncuyla temasa geçen Göztepe'nin "gelirim" yanıtını aldığı ve transferin bitme aşamasına geldiği bildirildi.

    5 FUTBOLCUYA İMZA
    Göztepe'nin 3 Temmuz'da başlaşacak yeni sezon hazırlıklarına kadar en az 5 futbolcuya imza attıracağı kaydedildi.
    Almanya doğumlu olan Deniz, futbola SSV Ulm takımında başladı. Almanya'da Bayern Munih'in U19 takımının yanı sıra Paderborn ve Mainz 05 formalarını da terleten 29 yaşındaki forvet, Türkiye macerasına 2013-2014 sezonunda Elazığspor'a gelerek başladı. Burada gösterdiği başarılı performansın ardından ertesi sene Trabzonspor'a imza atan Deniz Yılmaz, 2015-2016 sezonun devre arasında ise Bursaspor'un yolunu tuttu. Bursaspor'da 32 lig maçında 10 gol atan Deniz, Azerbaycan Milli Takımı'nı tercih etti.

    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:18
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