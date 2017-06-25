Ertuğrul Sağlam'dan Batalla açıklaması

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Bursaspor'un Arjantinli futbolcusu Pablo Martin Batalla ile ilgili kesinlikle bir transfer düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Sağlam, yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, bayramın huzur ve bereket getirmesini diledi.

Son günlerde medyada yer alan eski öğrencisi Pablo Martin Batalla'yı transfer edecekleri yönündeki haberlere değinen Sağlam, Arjantinli oyuncunun transferiyle ilgili bir düşüncelerinin olmadığını ifade etti.

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Sağlam, "Yoğun bir tempoda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başkanımız ve ekibimiz ile hedeflediğimiz takımı oluşturabilmek için yerinde hamleler yapmalıyız. Bize güvenen taraftarımızın beklentisinin farkındayız. Şu anda görüşme halinde olduğumuz oyuncular var. Doğru transfer yapmak çok kolay değil. Özellikle stoper, orta saha ve forvet bölgeleri için temaslarımızı yoğunlaştırdık.'' diye konuştu.