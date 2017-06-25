 Emanuel Dening Yeni Malatyaspor’da – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Emanuel Dening Yeni Malatyaspor’da

    Evkur , Arjantin 1. Futbol Ligi takımlarından San Martin'de forma giyen santrfor 'i 1 yıllığına kadrosuna kattı.

    Süper Lig'de Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile kalıcı bir kadro kurmayı hedefleyen Evkur 'da transfer çalışmaları sürüyor. Ertuğrul Sağlam'ın hazırladığı rapor doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı takımda son olarak Arjantinli forvet ile bir yıllığına sözleşme imzalandı.

    1,76 metre boyunda olan 29 yaşındaki Arjantinli santrafor, Club Atletico San Martin takımında forma giydi. Club Atlético San Martn forması ile çıktığı 34 karşılaşmada 10 gol kaydeden Emanuel Dening'in 2'de asisti bulunuyor. Dening, bu sezon 18 karşılaşmada 5 gol kaydetti.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:37
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