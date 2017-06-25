Evkur Yeni Malatyaspor, Arjantin 1. Futbol Ligi takımlarından San Martin'de forma giyen santrfor Emanuel Dening'i 1 yıllığına kadrosuna kattı.
1,76 metre boyunda olan 29 yaşındaki Arjantinli santrafor, Club Atletico San Martin takımında forma giydi. Club Atlético San Martn forması ile çıktığı 34 karşılaşmada 10 gol kaydeden Emanuel Dening'in 2'de asisti bulunuyor. Dening, bu sezon 18 karşılaşmada 5 gol kaydetti.
- 25 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:37
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Gomis'in transferini duyurdular
Toplam 7
Yorum
aynen biz keriz taraftarlar oldukça daha çok sözleşme yapılır böyle, 30 yaş; maaşının daha düşük olması gerekirken yükseliyor ne garip...
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Gomis'in transferini duyurdular
Toplam 7
Yorum
Mösyö İnşallah Galatasaraya fayda sağlar
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Fenerbahçeli Simon Kjaer evlendi
Toplam 5
Yorum
Topal gitmeli Souza topaldan 10 kat daha iyi gol attı asist yaptı topalın yaptığı şey sağa ver sola pas ver kaleciye pas ver asıl gitmesi gereken topal
Emanuel Dening Yeni Malatyaspor’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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