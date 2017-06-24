Samsunspor’da çifte imza var

Samsunspor, ülkemizde en son Gaziantep'te oynayan Nijeryalı orta saha oyuncusu John Chibuike'yi transfer etti. 28 yaşındaki orta saha geçen sezon İsrail'de Hapoel'de 11 maçta 3 gol attı. 28 yaşındaki Çağrı Ortakaya da Samsunspor'la imzaladı. Tecrübeli orta saha ayrıldığı takımı Elazığspor'da geçen sezon 38 karşılaşmada 4 gol kaydetmişti.