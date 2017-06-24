 Samsunspor’da çifte imza var – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Samsunspor’da çifte imza var

    Samsunspor’da çifte imza var
    Samsunspor, ülkemizde en son Gaziantep'te oynayan Nijeryalı orta saha oyuncusu John Chibuike'yi transfer etti. 28 yaşındaki orta saha geçen sezon İsrail'de Hapoel'de 11 maçta 3 gol attı. 28 yaşındaki Çağrı Ortakaya da Samsunspor'la imzaladı. Tecrübeli orta saha ayrıldığı takımı Elazığspor'da geçen sezon 38 karşılaşmada 4 gol kaydetmişti.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:02
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