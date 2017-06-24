 Sağlam: Gücümüz taraftar olacak – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Sağlam: Gücümüz taraftar olacak

    Sağlam: Gücümüz taraftar olacak
    Süper Lig'in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor'un çiçeği burnunda teknik adamı , Malatya'daki tesislerin ardından takımın Bolu'da kamp yapacağı tesislerde de incelemelerde bulundu. Taraftarların imza ve resim isteklerini geri çevirmeyen deneyimli hoca, "En büyük gücümüz taraftar olacak" şeklinde konuştu.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:04
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