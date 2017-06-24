Göz-Göz gaza bastı
Süper Lig’de kalıcı olmak isteyen Göztepe, Benfica’nın sol bek oyuncusu Eliseu Pereira dos Santos’u kadrosuna katmak içindüğmeye bastı. 33 yaşındaki oyuncu sol kanatta da görev yapabiliyor
SÖZLEŞMESİNİ UZATMADI
Portekiz ekibi Benfica ile sözleşmesi biten tecrübeli oyuncu kontratını uzatmadı. Bonservisi elinde bulunan Eliseu için Türkiye ve Avrupa çok sayıda kulübün temasta olduğu ancak başarılı oyuncununkariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak baktığı öğrenildi. Türkiye'de çok sayıda Portekizli oyuncunun görev yapmasından dolayı Süper Lig'i tercihlerinin arasına aldığı öğrenilen Eliseu'nun istediği fiyatıvermesi halinde Göztepe'ye imza atması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulübün bu oyuncunun temsilcisi ile pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.
Şerafettin ÇIRACI
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:57
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Visca'da sona gelindi
Toplam 16
Yorum
başkan artık akıllan küçük takımın büyük oyuncusunu alınca hüsrana uğruyoruz. büyük takımın vasat oyuncusu bize daha faydalı oluyor. bırak artık ali koç geçsin
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Belhanda G.Saray'da
Toplam 21
Yorum
Ferhat Ya siz hastamisiniz ya9 mil euro mu? Ulan Riva Florya bunlar icin mi satildi ya. Anlasilan 3-4 seneye kalmas Tamamiyle batacayiz elde sifir
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Bacca'da öncelik F.Bahçe'de
Toplam 1
Yorum
SarıKanary Belhanda'yı aldık arkadaşlar GS'a transfer çalımı attık. Belhanda febede
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