Göz-Göz gaza bastı

Süper Lig’de kalıcı olmak isteyen Göztepe, Benfica’nın sol bek oyuncusu Eliseu Pereira dos Santos’u kadrosuna katmak içindüğmeye bastı. 33 yaşındaki oyuncu sol kanatta da görev yapabiliyor

Süper Lig'e çıkan Göztepe güçlü bir kadro kurmak için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı kulübün sol bek içinde listesinde Benfica'nın yıldız oyuncusu Eliseu Pereira dos Santos olduğu öğrenildi. Baş mevkisi sol bek olan 33 yaşındaki oyuncu sol kanatta da görev yapıyor. Portekiz Milli Takımı'nın bankosu olan başarılı oyuncu geçen Portekiz Lig'in de Benfica'da 19 karşılaşmada görev yaptı. Beleneses kulübünde futbola başlayan Eliseu daha sonra kariyerinde Varzim, Malaga, Lazio, Zaragoza ve son 3 sezondur Benfica'da forma giydi.



SÖZLEŞMESİNİ UZATMADI

Portekiz ekibi Benfica ile sözleşmesi biten tecrübeli oyuncu kontratını uzatmadı. Bonservisi elinde bulunan Eliseu için Türkiye ve Avrupa çok sayıda kulübün temasta olduğu ancak başarılı oyuncununkariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak baktığı öğrenildi. Türkiye'de çok sayıda Portekizli oyuncunun görev yapmasından dolayı Süper Lig'i tercihlerinin arasına aldığı öğrenilen Eliseu'nun istediği fiyatıvermesi halinde Göztepe'ye imza atması bekleniyor. Sarı-kırmızılı kulübün bu oyuncunun temsilcisi ile pazarlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.



Şerafettin ÇIRACI