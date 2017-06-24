Dia tamam, Yalçın belki

Yeni Malatyaspor Futbol Şube Sorumlusu Burak Çakır, “Yalçın Ayhan’a teklif sunduk ve bekliyoruz. Dia tatil dönüşü imzalar” dedi

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı siyahlı ekibin Futbol Şube Sorumlusu Burak Çakır, transferi biten ve görüşme halinde oldukları isimleri şöyle açıkladı. "Yalçın'la ilgileniyoruz. Bizden başka ilgilenen takımlar da var. Oyuncunun istediği bir ücret var, bizim de önerdiğimiz bir rakam var. Oyuncu diğer kulüplerle de görüşüyor. Yalçın Ayhan'ın belli bir kapasitesi var ve bu ölçüde kendisinin istediği bir fiyat var aradaki uçurumdan öte, bizim kulübümüzün menfaatleri önemli." Çakır, Dia transferi ile ilgili ise "Issiar Dia ile imza aşamasındayız. Şu an kendisi tatilde, imza için Türkiye'ye bekliyoruz ama imza atılmadan transfer bitti diyemeyiz herşey olumlu tabi ki. Yalçın belki ama Dia oldu diyebiliriz" dedi.