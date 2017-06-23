 Yiğido’nun gözü N’Dinga’da – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Yiğido’nun gözü N’Dinga’da

    Yiğido’nun gözü N’Dinga’da
    TFF 1. Lig'i zirvede tamamlayıp, Süper Lig'e adını yazdıran 'da transfer harekatı devam ediyor. Elazığspor'dan Hakan Bilgiç'i kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, Lokomotiv Moskova'nın orta sahası Delvin N'Dinga'ya göz dikti. 29 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırmayı planlayan Rus ekibinin, Kongolu futbolcu için bonservis beklentisi yok.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:51
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