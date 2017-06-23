Yiğido’nun gözü N’Dinga’da
TFF 1. Lig'i zirvede tamamlayıp, Süper Lig'e adını yazdıran Sivasspor'da transfer harekatı devam ediyor. Elazığspor'dan Hakan Bilgiç'i kadrosuna katan kırmızı-beyazlılar, Lokomotiv Moskova'nın orta sahası Delvin N'Dinga'ya göz dikti. 29 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırmayı planlayan Rus ekibinin, Kongolu futbolcu için bonservis beklentisi yok.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:51
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
-
Ben Arfa atağı
Toplam 36
Yorum
MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
-
Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
Toplam 3
Yorum
nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
-
Colley-Milosevic takası
Toplam 7
Yorum
:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Yiğido’nun gözü N’Dinga’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.