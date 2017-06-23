 Yalçın Malatya’ya – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Yalçın Malatya’ya

    Yalçın Malatya’ya
    , Başakşehir ile sözleşmesi sona eren 'la temasa geçti. İlk görüşmelerde parasal konularda çıkan anlaşmazlığa rağmen taraftarların daha sonra uzlaşma sağladığı belirtiliyor. 35 yaşındaki stoperin, kısa süre içinde Yeni Malatyaspor'a imza atması bekleniyor.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:50
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