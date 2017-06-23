Yalçın Malatya’ya
Yeni Malatyaspor, Başakşehir ile sözleşmesi sona eren Yalçın Ayhan'la temasa geçti. İlk görüşmelerde parasal konularda çıkan anlaşmazlığa rağmen taraftarların daha sonra uzlaşma sağladığı belirtiliyor. 35 yaşındaki stoperin, kısa süre içinde Yeni Malatyaspor'a imza atması bekleniyor.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
-
Ben Arfa atağı
Toplam 36
Yorum
MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
-
Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
Toplam 3
Yorum
nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
-
Colley-Milosevic takası
Toplam 7
Yorum
:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Yalçın Malatya’ya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.