 Tuna’dan 3 yıllık imza – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Tuna’dan 3 yıllık imza

    Tuna’dan 3 yıllık imza

    Süper Lig’in yeni ekibi , yeni hocasıyla mukaveleyi yaptı.

    Süper Lig'nin yeni ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Mehmet Sepil, için Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Tuna'nın izledikleri, yakından takip ettikleri bir isim olduğunu söyledi. Takımı Süper- Lig'e yükselten Yılmaz Vural'la yollarını ayırdıktan sonra kendisini arayıp, İzmir'e davet ettiklerini anlatan Sepil, şöyle konuştu: "Başarıya aç bir hoca. Burada zirveye çıkacak." Tamer Tuna ise için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade etti.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:16
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