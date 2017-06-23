Tuna’dan 3 yıllık imza
Süper Lig’in yeni ekibi Göztepe, yeni hocasıyla mukaveleyi yaptı.
Süper Lig'nin yeni ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp başkanı Mehmet Sepil, Tamer Tuna için Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Tuna'nın izledikleri, yakından takip ettikleri bir isim olduğunu söyledi. Takımı Süper- Lig'e yükselten Yılmaz Vural'la yollarını ayırdıktan sonra kendisini arayıp, İzmir'e davet ettiklerini anlatan Sepil, şöyle konuştu: "Başarıya aç bir hoca. Burada zirveye çıkacak." Tamer Tuna ise Göztepe için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade etti.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:16
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
-
Ben Arfa atağı
Toplam 36
Yorum
MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
-
Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
Toplam 3
Yorum
nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
-
Colley-Milosevic takası
Toplam 7
Yorum
:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Tuna’dan 3 yıllık imza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.