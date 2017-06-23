Sağlam, kamp yapacağı yeri inceledi
Süper Lig'in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor’un çiçeği burnunda teknik adamı Ertuğrul Sağlam, Malatya’daki tesislerin ardından takımın Bolu’da kamp yapacağı tesislerde de incelemelerde bulundu.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:58
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Yeter artık Gomis
Toplam 14
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU BU ADAM ASLA ASLAN OLMIYACAK ZİRA VASIFLARI YOK ASLAN OLMAK AYRICALIK İSTER ÖZEL OLMAK GEREK SEVDALI OLMAK LAZIM ŞİNAYDER MİSALİ FEVER BEL
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Hava sahası kapanmıştır!
Toplam 17
Yorum
Aslan MAICONUN UCAGI GELMEDEN KUSLAR KACISMAYA BASLADI CIGLIK CIGLIGA
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Acerbi teklifi reddedildi
Toplam 5
Yorum
Abdullah İBRAHİMOĞLU buadam tehlikeli sakın almayın bu sasulaya büyük birdarbe vuracak allahım belasını bulacak sasulis olacak .!ne ettimde ne buldum olacak .!
Sağlam, kamp yapacağı yeri inceledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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