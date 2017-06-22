 Peter Crouch tamam! – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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HEPSİ
    22 Haziran 2017, Perşembe
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    tamam!

    Peter Crouch tamam!

    Yeni sezonun kadrosu için düğmeye basan sarı-kırmızılılar, flaş bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. İzmir ekibinin 2.01’lik İngiliz forvetle anlaştığı iddia ediliyor.

    Süper Lig'in yeni takımı Göztepe, transferde yıldız isimlerle görüşmeye devam ediyor. Yerli-yabancı birçok futbolcuyu gündemine alan sarı-kırmızılıların son olarak Peter Crouch ile temasa geçtiği iddia edildi. Premier Lig takımı Stoke City ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başladığı ileri sürülen İzmir ekibinin, transferde somut adımlar atacağı belirtildi. 2.01'lik İngiliz golcünün bugün İzmir'e geleceği ifade edilirken, Göztepe'nin transferde tüm şartları zorlayacağı kaydedildi.

    TARAFTARLAR COŞTU
    Stoch, Selçuk Şahin, Andre Castro gibi isimlerle de temas halinde olan Göz-Göz, güçlü ve alternatifli bir kadro için çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada Crouch transferinin gündeme gelmesi Göztepe taraftarları arasında da büyük heyecan yarattı. Yıldız futbolcuyla görüşmelerin başladığının iddia edilmesi sonrası sosyal medyada hareketlilik yaşandı. Crouch ile ilgili binlerce tweet atıldı.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:19
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