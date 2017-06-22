Peter Crouch tamam!
Yeni sezonun kadrosu için düğmeye basan sarı-kırmızılılar, flaş bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. İzmir ekibinin 2.01’lik İngiliz forvetle anlaştığı iddia ediliyor.
TARAFTARLAR COŞTU
Stoch, Selçuk Şahin, Andre Castro gibi isimlerle de temas halinde olan Göz-Göz, güçlü ve alternatifli bir kadro için çalışmalarını sürdürüyor. Bu arada Crouch transferinin gündeme gelmesi Göztepe taraftarları arasında da büyük heyecan yarattı. Yıldız futbolcuyla görüşmelerin başladığının iddia edilmesi sonrası sosyal medyada hareketlilik yaşandı. Crouch ile ilgili binlerce tweet atıldı.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:19
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Trabzonspor camiası iftarda buluştu
Toplam 4
Yorum
Yok Ya 33 hafta yat. FB,GS, BJK yensin. Rakibin Kayseri'ye Rize'de 4-2 yenil. sonra Trabzon suçlu. YOK YAAAA
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Beşiktaş'ta transferde son durum
Toplam 10
Yorum
kartal geçen seneki hataları yapmayın ne fair playi ne uefa kriterlerini takmayın alın abubakar ı alın taliscayı ve vidayı hiç birşey olmaz ..
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Karius iddiası
Toplam 17
Yorum
eski kaleci rıza ertuğrul da volkan abisi gibi çok hantal..yetişmemiş.
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