Göztepe’de Tamer Tuna dönemi
Yılmaz Vural ile yolları ayıran Göztepe, Teknik Direktör Tamer Tuna ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig'de yeni bir kulüp olduklarını hatırlatan Sepil, "Kesinlikle yabancı hocayı düşünmedik. Risk analizleri içinde yabancı hocalarla çalışmayı düşünmedik. Hocamız ilk defa Süper Lig'de takım yönetecek. Futbolun akademik bir spor olduğuna inanıyorum. Tamer hocamızın en büyük özelliği bu bizim açımızdan. Şenol hocanın yanında çok önemli bir Beşiktaş tecrübesi yaşadı, kişiliği belli. Tüm bunlar bizim için yeterli oldu. Bizim için en az riskli ve Göztepe'ye yakışan hocanın Tamer hoca olduğunu düşündük" diye konuştu.
"Kamp kadrosu 2 gün içinde belli olur"
Kampa davet edilecek futbolcuların 2 gün içerisinde belli olacağını açıklayan Başkan Sepil, "Diğer futbolcularımızdan ise kendilerine takım bulmalarını isteyeceğiz. Kampa genç arkadaşlarımızı da dahil edeceğiz. Daha sonra onların içinden elenecekler olacaktır" ifadelerini kullandı. Mehmet Sepil, Andre Castro ile ilgilendiklerini ancak şuan transfer piyasasının yüksek olduğunu ifade ederek, Peter Crouch ile ilgili ise herhangi bir girişimde bulunmadıklarını söyledi. İhalesi yapılan Yeni Göztepe Stadı'nın inşaatına Temmuz ayı ortalarında başlanacağını kaydeden Sepil, "Göztepe olarak Süper Lig'e çıktık ama oynayabileceğimiz 2 tane stat var. Bu statlardan biri çok küçük, diğeri futbol oynamaya kesinlikle elverişli değil. Doğanlar Stadı'nın imkanlarını sonuna kadar kullanmak istiyoruz" dedi.
Tamer Tuna: "Nereye oyuncu gerekliyse onu alacağız"
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise sarı-kırmızılı kulübe gelmekten dolayı oldukça mutlu olduğunu söyledi. Konuşmasının başında Yılmaz Vural ve ekibine teşekkür eden Tuna, "Bazı kararları kalbinizle alıyorsunuz. Ben de bu şekilde bir karar aldım ve Göztepe'ye geldim. Hem futbolculuk hem antrenörlük kariyerimde Süper Lig'de olmanın duygusunu ve hazzını yaşadım" diye konuştu.
Transferlerle alakalı da konuşan başarılı çalıştırıcı, "İhtiyaçlarımızı belirledik ve görüşmelerimizi yapıyoruz. Şu anda transfer çalışmalarının içindeyiz. Transfer konunda bir görüş ayrılığımız yok. Kulüp scoutlarının tespit ettiği oyuncu grubunu kadrolaştıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İhtiyacımız neyse ona göre transfer yapacağız. İsimler ve kulüpler önemli değil. Beşiktaş'tan geldiğim için oradan oyuncu gelecek diye bir şey yok. Nereye oyuncu gerekliyse onu alacağız" dedi.
Sözleşmesi sona eren futbolcularla ilgili de karar aşamasında olduklarını anlatan Tuna, Göztepe'nin ve oyuncuların menfaatleri doğrultusunda adımları atacağız" ifadelerini kullandı. Göztepe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Tamer Tuna'nın ekibinde ise Tahsin Tam, Mehmet Ak, Can Göçer, Suat Arıcan, Stefano Marrone, Anıl Can Yolgörmez ve Hakan Özgür yer alıyor.
Topbaşı 3 Temmuz'da
Yeni sezonun hazırlıklarına 3 Temmuz'da start verecek olan Göztepe, Adnan Süvari Tesisleri'ndeki çalışmaların ardından, 14-28 Temmuz'da ise Avusturya'da kampa girecek.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:24
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Rota Kameni
Toplam 6
Yorum
2 İRANLI ALİREZA 70 METREDEN ELİYLE TOP ATIYOR..
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Fırtına'da formül takas
Toplam 2
Yorum
54 imparatorluğu valla kardeş inan vermesin zaten,biz taraftar olarak istemiyoruz okdar zayıf kötü futbolcuyu ama yönetim gerçekten istiyormu merak ediyorum
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G.Saray uçağının ilk yolcuları
Toplam 39
Yorum
SELCUGU SAT HİC BİRİ OLMAZ HİKAYE BUNLAR YİNE SONA KALCAK KIMSEYI ALAMICAK İŞE YARIYAN KIMSE GELMEZ HEPSİ 30 YAŞ ,İLK BAŞTA ŞU GERİ PAS SELCUK U YOLLA
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