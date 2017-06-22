 Ertuğrul Hoca ne derse o – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Ertuğrul Hoca ne derse o

    Ertuğrul Hoca ne derse o
    Süper Lig'in yeni ekibi Y.Malatya, transferde ince eleyip sık dokuyor. Sarı-kırmızılılarda yönetici Erdal Gündüz, transfer çalışmalarını 'ın belirlediği liste üzerinden yaptıklarını söyledi. Gündüz, "İyi bir kadro kurmaya çalışıyoruz, görüşmeler sürüyor" dedi.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:48
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