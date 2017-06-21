 Dia’dan sonra Doumbia – Fotomaç – 21 Haziran 2017
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    21 Haziran 2017, Çarşamba
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    Dia’dan sonra Doumbia

    Dia’dan sonra Doumbia
    F.Bahçe'nin eski oyuncusu Issiar Dia'yı transfer eden Malatyaspor bir yandan da Roma'lı forvet Seydou Doumbia'yı kovalıyor. Yönetimin bilgi istediği bir başka isim de daha önce Trabzon forması giyen Teofilo Gutierrez olduğu bildirildi. Kolombiyalı golcü için çıkacak rakamsal şartlara göre Malatyaspor'un bir teklif sunacak.
    1. 21 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:59
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