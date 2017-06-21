Dia’dan sonra Doumbia

F.Bahçe'nin eski oyuncusu Issiar Dia'yı transfer eden Malatyaspor bir yandan da Roma'lı forvet Seydou Doumbia'yı kovalıyor. Yönetimin bilgi istediği bir başka isim de daha önce Trabzon forması giyen Teofilo Gutierrez olduğu bildirildi. Kolombiyalı golcü için çıkacak rakamsal şartlara göre Malatyaspor'un bir teklif sunacak.