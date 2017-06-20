 Mevlüt Erdinç’e Göz-Göz kancası – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    ’e Göz-Göz kancası

    Mevlüt Erdinç’e Göz-Göz kancası
    , 'in peşine düştü. Fransa doğumlu olan milli futbolcunun bonservisi Alman ekibi Hannover 96'da bulunuyor. 3 milyon euro bonservis bedeli biçilen 30 yaşındaki futbolcuya menajerler kanalıyla teklif götüren yönetim, teknik heyetin onayından sonra bu transferi her an bitirebilir. 367 maça çıkan Mevlüt 104 gol attı.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:27
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