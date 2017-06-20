 Hesaplı olacağız – Fotomaç – 20 Haziran 2017
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    20 Haziran 2017, Salı
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    Hesaplı olacağız

    Hesaplı olacağız

    ’nin kulüp başkan vekili , transferde geleceklerini düşünerek hareket edeceklerini ifade etti.

    Süper Lig'in yeni ekiplerinden 'nin kulüp başkan vekili , geleceklerini düşünerek hareket edeceklerini, Süper Lig'e çıkınca gelirlerinin arttığını ancak masraflarının da çoğaldığını bildirdi. Papatya, "Sezon boyunca scout ekibimiz çok çalıştı. Teknik direktörümüz Tamer Tuna'nın da planları var. Birlikte koordineli şekilde hareket ederek, başarılı kadromuzu kuracağız" açıklamasını yaptı.
    1. 20 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:39
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