 Tuna ile zirveye – Fotomaç – 19 Haziran 2017
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    19 Haziran 2017, Pazartesi
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    Tuna ile zirveye

    Tuna ile zirveye

    Başkan vekili Papatya yeni hocaya inanıyor.

    Kulübü Başkan Vekili , teknik direktörlük için görüştükleri ile ana hatlarıyla uzlaştıklarını belirterek, "Bize uyan bir hoca ayrıca başarıya aç. İnanıyorum ki Tamer hocayla birlikte Göztepe zirveye çıkacak. Düşünceleri bizim ile örtüşüyor" dedi. "İş, sadece imzaya kaldı." ifadesini kullanan Papatya, Tuna ile resmi sözleşme imzalama konusunda sorun çıkacağını düşünmediğini ifade etti. Göztepe başkan vekili ayrıca transferde önemli isimlerle anlaştıklarını söyledi.
    1. 19 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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