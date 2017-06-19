Ertuğrul Sağlam kolları sıvadı
Süper Lig’deki ilk sezonunda güçlü bir kadro kurmayı planlayan Evkur Yeni Malatyaspor’un dış transferde tamamen Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın listesine göre hareket edeceği belirtildi.
Süper Lig'deki ilk sezonunda kuracağı kadroyla adından söz ettirmek isteyen Evkur Yeni Malatyaspor yönetimi, işe ilk olarak Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getirerek başlamıştı. Sarı-siyahlı kulübün basın sözcüsü Erdal Gündüz, transfer çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hocamız listesini sundu. Yönetim olarak tamamen bu liste doğrultusunda harekete edeceğiz. Transfer oldukça önemli bir konu diye düşünüyorum. Öyle aceleye gelecek tarafı yok bu işin. Sağlam ve doğru adımlarla ilerlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 19 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:02
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Mehemet Dursun Ozbek Gelmis gecmis en amator yonetici... Boyle giderce Galatasaray tarihe gececek. Kumeye duser
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Cimbom yeniden Avrupa sahnesinde!
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Serk loll Barcelona BJK lololol
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Cimbom yeniden Avrupa sahnesinde!
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bağcılar kardeş şampiyonluk primi alıyorsunuz şampiyonlar ligine gidiyorsunuz hakemler ile sonra gelsin paralar. 3 sene önce siz şuan maç yapardınız
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