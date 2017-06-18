Sağlam’ı Malatya’da taraftarlar karşıladı
Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni teknik direktörü Ertuğrul Sağlam’ı kulüp tesislerini gezmek için geldiği Malatya’da sarı-siyahlı taraftarlar karşıladı.
- 18 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:07
-
Bugün geliyor
Toplam 4
Yorum
Coskun Eger gerceklesirse Trabzon icin muhtesem bi transfer olur.Besiktasliyim ama TS'nin eski gunlerine donmesini cani gonulden bekliyorum.
-
Fener'in 10 numarası: Samir Nasri
Toplam 3
Yorum
osman sen nereden biliyorsun sorunlu olduğunu? belki de sen de sorun vardır.
-
Aboubakar’ı bekleyelim!
Toplam 9
Yorum
gomez gomez i bekledik ne oldu? Devir bekleme devri değil harekete geçme devri
Sağlam’ı Malatya’da taraftarlar karşıladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.