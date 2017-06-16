Süper Lig ekibinin başına getirildi
Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek Göztepe, Yılmaz Vural'dan boşalan teknik direktörlüğe Tamer Tuna'yı getirdi
TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor'u penaltılarla birlikte toplamda 4-3'lük skorla eleyerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım olan Göztepe, teknik direktör Yılmaz Vural'la yollarını ayırmıştı.
BeIN SPORTS'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü geçen günlerde Beşiktaş'tan ayrılan Tamer Tuna oldu.
Tamer Tuna, iki yıldır Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılığını yapıyordu.
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:15
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Bongonda ve Ahmet tamam
Toplam 10
Yorum
Abdullah 58 Bu adam Yusuf dan kesinlikle iyi degil castillonun yedegi olur anca sag ve sol ic oynayan oyuncu lazim Yada ersun yanal degistirin
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Nabil Dirar, İstanbul'a geldi
Toplam 11
Yorum
Durust Ol Yeter 5 10 para verib Aziz Yildirim Torenle Futlolcu karsiliyor.Bu insalari ne zamana kadar kandiracaksiniz . Dinarda Kendini Yildiz zanediyor ..
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Elçi Valbuena
Toplam 9
Yorum
Ekoo Valbuena seni görse ülkeyi terk eder
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