 Süper Lig ekibinin başına getirildi – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Süper Lig ekibinin başına getirildi

    Süper Lig ekibinin başına getirildi

    Gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek Göztepe, Yılmaz Vural'dan boşalan teknik direktörlüğe 'yı getirdi

    TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor'u penaltılarla birlikte toplamda 4-3'lük skorla eleyerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım olan Göztepe, teknik direktör Yılmaz Vural'la yollarını ayırmıştı.

    BeIN SPORTS'ta yer alan habere göre sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü geçen günlerde Beşiktaş'tan ayrılan oldu.

    , iki yıldır Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılığını yapıyordu.

    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:15
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