 Alex'ten Aykut Kocaman açıklaması! – Fotomaç – 16 Haziran 2017
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    16 Haziran 2017, Cuma
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    Alex'ten açıklaması!

    Alex'ten Aykut Kocaman açıklaması!

    , Fenerbahçe teknik direktörlüğüne 'ın getirilmesinin ardından çarpıcı sözler sarf etti

    Fenerbahçe'de geçirdiği dillere destan 8 sezonun ardından tarafından gönderilen , sarı-lacivertlilerin Aykut Kocaman transferini açıklamasının ardından sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından Aykut Kocaman'la birlikte bir fotoğrafını paylaşan Alex, yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

    "Bana Aykut Kocaman'ın takımın başına dönmesiyle ilgili çok sayıda soru geliyor. Benle ilişkisi kötüydü ama bu artık geçmişte kaldı. Tarih oldu. 2012'de ayrıldığımda kulüp bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı demiştim. Şu anda da aynı yerdeyim. Kulübe ve bütün içindekilere bol şans dilim. O'na kulübü yeni zaferlere taşımada bol şans ve başarı diliyorum. Ben her zaman kulübümün başarısını ve gelişmesini istiyorum. Kim çalışırsa çalışsın. Fenerbahce'ye her zaman bol şanslar ve başarılar."
    1. 16 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:02
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