Alex'ten Aykut Kocaman açıklaması!
Alex de Souza, Fenerbahçe teknik direktörlüğüne Aykut Kocaman'ın getirilmesinin ardından çarpıcı sözler sarf etti
"Bana Aykut Kocaman'ın takımın başına dönmesiyle ilgili çok sayıda soru geliyor. Benle ilişkisi kötüydü ama bu artık geçmişte kaldı. Tarih oldu. 2012'de ayrıldığımda kulüp bir oyuncu kaybetti ama bir taraftar kazandı demiştim. Şu anda da aynı yerdeyim. Kulübe ve bütün içindekilere bol şans dilim. O'na kulübü yeni zaferlere taşımada bol şans ve başarı diliyorum. Ben her zaman kulübümün başarısını ve gelişmesini istiyorum. Kim çalışırsa çalışsın. Fenerbahce'ye her zaman bol şanslar ve başarılar."
- 16 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:02
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Nabil Dirar, İstanbul'a geldi
Toplam 18
Yorum
hakan futboldan ne kadar uzaksın la
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Ergün, Lassana ve Clichy ile görüştü
Toplam 16
Yorum
salih Galatasaray tam bir yaşlılar kulübü olacak desenize.
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Mourinho ile çalışırım!
Toplam 22
Yorum
Barzinho Adam zaten Manu ya ımza atıyordu bellı sayıda mıllı takım forması gıymedıgı ıcın calısma ıznı cıkmadı ıyımısınız 1 sene daha kalır
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