Vural gitti, Daum gözde

Göztepe, maddi konularda anlaşamadığı Yılmaz Vural'la yollarını ayırdı. Göztepe'yi playoff finalinden Süper Lig'e taşıyan Vural'ın talep ettiği ücretin görüşmeleri bitirdiği öğrenildi. Başkan Mehmet Sepil'in de Romanya Milli Takımı teknik direktörü Christoph Daum'un yanı sıra Hamza Hamzaoğlu ve İbrahim Üzülmez'le ön görüşme yaptığı belirtildi.