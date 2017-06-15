 Vural gitti, Daum gözde – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Vural gitti, Daum gözde

    Vural gitti, Daum gözde
    Göztepe, maddi konularda anlaşamadığı Yılmaz Vural'la yollarını ayırdı. Göztepe'yi playoff finalinden Süper Lig'e taşıyan Vural'ın talep ettiği ücretin görüşmeleri bitirdiği öğrenildi. Başkan Mehmet Sepil'in de Romanya Milli Takımı teknik direktörü Christoph Daum'un yanı sıra Hamza Hamzaoğlu ve İbrahim Üzülmez'le ön görüşme yaptığı belirtildi.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:27
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