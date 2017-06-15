Sağlam imzayı attı
Süper Lig’in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor’da daha önce anlaşmaya varılan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile sözleşme imzalandı.
Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in ofisinde düzenlenen törenle sarı-siyahlı kulüp ile 2 yıllık sözleşme imzalayan başarılı teknik adam Sağlam, Evkur Yeni Malatyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.
Başkan Adil Gevrek ise imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı olması temennisinde bulundu.
Süper Lig'de herkesin saygı duyacağı bir kulüp olma adına çalıştıklarını belirten Gevrek, "Ertuğrul hocam ve kulübümüze hayırlı olur inşallah bu anlaşma. Süper Lig'de saygı duyulan bir kulüp olmak istiyoruz. Bu doğrultuda başarılı ve saygı duyulan bir ismi takımın başına getirdik. Bundan sonraki süreçte hocamızın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bilindiği gibi Süper Lig'e yükselen takımlar için ilk sezonlar zordur. Biz de bu zorluğun getireceği sıkıntıları yaşamamak için doğru adımlar atmak zorundayız" dedi.
- 15 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:30
-
Olaylı maçta gülen taraf Fenerbahçe!
Toplam 68
Yorum
Kim bunlar? Bu renkliler ne küstah ukala tipler. Şu şımarıklığa bakın. Bjk korkusundan da bir birinize destek olmaya devam. Ezeceğiz sizi pabucumun büy
-
Şampiyon babalar!
Toplam 3
Yorum
güzel kıyafetler Yakışıklı adamlar ve güzel kıyafetler yakışmış
-
Riva ihalesi sonuçlandı
Toplam 21
Yorum
galatasaray iyice batıyoruz
Sağlam imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.