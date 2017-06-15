 Hakan Bilgiç Sivasspor’da – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Süper Lig’in yeni takımı , Elazığspor’un 25 yaşındaki defans oyuncusu ile prensipte anlaştı.

    Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sivasspor, geçen sezon TFF 1. Lig takımlarından Elazığspor'da forma giyen 25 yaşındaki defans oyuncusu Hakan Bilgiç ile prensipte anlaştı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekibin prensipte anlaşmaya vardığı Hakan Bilgiç, sağlık kontrolünden geçti. Oyuncu, Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünde ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde bazı testlere tabi tutuldu. Sivasspor'un ile resmi transfer dönemi açıldıktan sonra 2 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:33
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