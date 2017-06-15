 Farnolle’den 2 yıllık imza – Fotomaç – 15 Haziran 2017
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    15 Haziran 2017, Perşembe
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    Farnolle’den 2 yıllık imza

    Farnolle’den 2 yıllık imza
    Süper Lig'in yeni takımı Malatyaspor, transferde hız kesmiyor. Teknik direktörlüğe Ertuğrul Sağlam'ı getiren sarı-kırmızılılar, Fransa 2. Lig'inde Le Havre'da oynayan Beninli kaleci Fabien Farnolle'yi de getirdi. Geçen sezon yılın kalecisi seçilen 32 yaşında, 1.96 boyundaki Farnolle ile, sağlık kontrolü sonrası 2 yıllık anlaşma sağlandı. İmzalar sonra atılacak.
    1. 15 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:26
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