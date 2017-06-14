Yıldızlar Sivas’a
İddialı bir kadro için kolları sıvayan Yiğidolar, gücüne güç katmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe’den Emenike ve Volkan Şen’le temaslarını hızlandıran kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş’tan da Veli’yi istiyor.
VELİ İÇİN GERİ SAYIM
Beşiktaş ile yollarını ayıracak Veli Kavlak'ta da uzun süredir ısrarcı olan Sivasspor, bu oyuncu için tüm şartları zorluyor. Teknik direktör Samet Aybaba'nın takımda görmek istediği isimlerin başında gelen 28 yaşındaki orta sahanın da kırmızı- beyazlı formaya sıcak baktığı belirtiliyor. Güçlü ve alternatifli bir kadronun planlarını yapan Sivasspor, Anadolu takımlarının yıldızlarına da göz dikti.
İŞTE LİSTEDEKİ İSİMLER
Küme düşen Çaykur Rizespor'dan Kamerunlu golcü Leonard Kweuke'yi listesine alan kırmızı-beyazlılar, Elazığspor'un orta sahası Hakan Bilgiç, Gaziantespor'un forveti Nabil Ghilas ve Antalyaspor'dan ayrılan kanat oyuncusu Mbilla Etame'yle de temaslara başladı. Kulüp bütçesini aşmamaya çalışan yönetim, bu transferlerde işi sıkı tutuyor.
- 14 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:12
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 55
Yorum
Fır@T90 500 bin Euro için böyle alel acele olmamalıydı. Önümüzdeki sezon sonu son maçına bilerek çıkar, alkışlanırdı. O duyguyu hem biz hem kendisi yaşardı. Galatasaray gibi taraftarımızda çok vefasız. Sabri sabri diye diye yönetime bu kararı aldırdılar. Doğruydu ama zamansız oldu.
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Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor
Toplam 6
Yorum
GEREĞİ YNTM. TEK İSTEĞİM ARTIK VOLKAN DEMİRELİN 1 NUMARA FORMAYI GİYMEMESİ..
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Zenit, Mancini için imza töreni düzenledi
Toplam 1
Yorum
birol zenit mancini kaldığı sürece iflah olmaz.
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