 Yıldızlar Sivas’a – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Yıldızlar Sivas’a

    Yıldızlar Sivas’a

    İddialı bir kadro için kolları sıvayan Yiğidolar, gücüne güç katmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe’den ve ’le temaslarını hızlandıran kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş’tan da Veli’yi istiyor.

    TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayıp, adını Süper Lig'e yazdıran Sivas'ta hareketli günler yaşanıyor. Teknik direktör Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlıların istediği isimler ortaya çıktı. Her bölgeye takviye yapmayı planlayan yiğidolar, F.Bahçe'nin Nijeryalı golcüsü Emenike ile kanat oyuncusu Volkan Şen'e kanca attı. 'nin kiralık olarak Sivasspor formasını giymesi bekleniyor, Volkan için de temaslar sürüyor.

    VELİ İÇİN GERİ SAYIM
    Beşiktaş ile yollarını ayıracak Veli Kavlak'ta da uzun süredir ısrarcı olan Sivasspor, bu oyuncu için tüm şartları zorluyor. Teknik direktör Samet Aybaba'nın takımda görmek istediği isimlerin başında gelen 28 yaşındaki orta sahanın da kırmızı- beyazlı formaya sıcak baktığı belirtiliyor. Güçlü ve alternatifli bir kadronun planlarını yapan Sivasspor, Anadolu takımlarının yıldızlarına da göz dikti.

    İŞTE LİSTEDEKİ İSİMLER
    Küme düşen Çaykur Rizespor'dan Kamerunlu golcü Leonard Kweuke'yi listesine alan kırmızı-beyazlılar, Elazığspor'un orta sahası Hakan Bilgiç, Gaziantespor'un forveti Nabil Ghilas ve Antalyaspor'dan ayrılan kanat oyuncusu Mbilla Etame'yle de temaslara başladı. Kulüp bütçesini aşmamaya çalışan yönetim, bu transferlerde işi sıkı tutuyor.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:12
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