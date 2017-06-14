 Yeni Malatyaspor Sağlam’a emanet – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    Sağlam’a emanet

    Yeni Malatyaspor Sağlam’a emanet
    Süper Lig'in yeni ekibi , İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Ertuğrul Sağlam ile anlaştı. Sarısiyahlı kulüpten alınan bilgiye göre, Sağlam ile yapılan görüşmeler olumlu sonuç verdi ve deneyimli teknik adam ile 2 yıllık anlaşma sağlandı. 2009- 2010 sezonunda Bursaspor'da şampiyonluk yaşayan , son olarak yine yeşil- beyazlı takımın başında görev yaptı.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:06
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