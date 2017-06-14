Süper Lig'e çıkardı yollar ayrıldı

Yılmaz Vural'ın talep ettiği ücretle yönetimin önerisi arasında büyük fark olduğu öğrenilirken, Başkan Mehmet Sepil'in yeni arayış içine girdiği kaydedildi. Günlerdir yönetimden haber bekleyen Vural'ın kulübün tavrından son derece rahatsız olduğu ifade edildi. Alaçatı'da tatilini sürdüren tecrübeli teknik adamın anlaşmanın gerçekleşmemesi yüzünden bugün yapılacak 92'nci kuruluş yıldönümü kutlamalarına da katılmayacağı belirtildi.



HAMZAOĞLU VE ÜZÜLMEZ LİSTEDE

Bu arada sürekli, "Aklımda Yılmaz Vural'dan başka kimse yok" diyen Başkan Sepil'in Osmanlıspor'dan ayrılan Hamza Hamzaoğlu ve son olarak Gaziantepspor'u çalıştıran İbrahim Üzülmez ile görüştüğü öne sürüldü. Bu görüşmelerden haberdar olan Yılmaz Vural'ın yakın çevresine, "Ben bu takımı şampiyon yaptım. Ancak çok bekletildim. Benim durumum henüz netleşmeden başka çalıştırıcılarla görüşmek doğru değil" diye dert yandığı ve Göztepe defterini kapattım" dediği kaydedildi. Bu arada sarı kırmızılı traraftarlar sosyal medyada, görev yaptığı12 maçta 7 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan görevi sürdürmesi gerektiği yolunda paylaşımlarda bulundu.



KOCAOĞLU'NDAN 92'NCİ YIL HEDİYESİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Süper Lig'e yükselen Göztepe'ye doğum günü müjdesi verdi. Başkan Kocaoğlu, sarı kırmızılıların Torbalı'da yapmayı planladığı tesise yüzde 50 katkı koyacağını açıkladı. Göztepe'yi başarısı için kutlayan Aziz Kocaoğlu, "Göztepe, İzmir'e ve İzmirlilere büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı. Elbette önemli olan, bu başarının kalıcılığıdır. Süper Lig'de kalıcı başarılara imza atabilmenin öncelikli koşullarından birisi de güçlü bir altyapıdır. Biz de bu düşünceden hareketle, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, Göztepe'nin altyapı yatırımlarına destek vermeyi kararlaştırdık.



Torbalı'da kurulacak altyapı tesisleri yatırım maliyetinin yüzde 50'sini karşılayacağız. Bunun bedeli de yaklaşık 7 milyon TL'dir. Kulüp yöneticileriyle detaylarını görüşmekte olduğumuz bu önemli yatırım, İzmir'in Süper Lig kalitesinde yeni futbolcular yetiştirmesi için de çok önemli bir sıçrama tahtası olacak. Göztepe Süper Lig'e, Süper Lig de Göztepe'ye çok yakışacak. Seneye aynı başarıyı Altınordu kulübümüzden bekliyoruz" açıklamasını yaptı.