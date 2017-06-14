 Göztepe coştu – Fotomaç – 14 Haziran 2017
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    14 Haziran 2017, Çarşamba
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    coştu

    Göztepe coştu
    , Süper Lig için iddialı kadro kurmanın planlarını yapıyor. Transferde ince eleyip sık dokuyan yönetim, geçtiğimiz sezon Gaziantepspor formasını terleten Nabil Ghilas ile Barış Yardımcı'yı gündemine aldı. Orta sahaya yapılacak transfer için Antalyaspor'da sözleşmesi biten Yekta Kurtuluş da gündemde. Bu üç transfer 1 hafta içinde bitecek. Öte yandan sarı-kırmızılı taraftarların Yılmaz Vural'ın devam etmesini istediği öğrenildi.
    1. 14 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:11
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