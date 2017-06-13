Sivasspor'da transfer harekatı
TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Sivasspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 12:55
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Şampiyon olacağız
Toplam 60
Yorum
ilhan demirci biz oyuncuyu almamışız hacı oyuncu klübü almış onlar nasıl maddeler öyle ya 32 yaşındaki adama nasıl böyle şeyler vaad edersiniz
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Yusuf Erdoğan Güneş’i seçti
Toplam 7
Yorum
ged 61 evlilik hazırlığında olan yusuf un trabzonda kalma şansı yok..en iyi paraya vermeliyiz..haaa birde tabiki ersun yanal gençleri yok ediyor...
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Emre Mor müjdesi
Toplam 27
Yorum
yalcinkavlak Nerede ne zaman pas vermesini, pas beklemesini öğrendiği gün. bu enerjisiyle üst düzey futbolcu olacak. Birileri futbolda adam eksiltmenin bir yolu da ver-kaç lardır demeli. Başkasını bilemem ama bence bu oyunun felsefesi Hızlı çabuk isabetli olabildiğince dikey paslar ve net vuruşlar.
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