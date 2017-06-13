 İşte Yeni Malatyaspor'un yeni transferi! – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    İşte Yeni Malatyaspor'un yeni transferi!

    İşte Yeni Malatyaspor'un yeni transferi!

    Süper Lig'in ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Konyaspor’dan orta saha oyuncusu Ali Dereyi transfer etti.

    Teknik direktörlük için Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya sağlayan sarı- siyahlı kulüp, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Dere ile sözleşme imzaladı. Geçen sezon Atiker Konyaspor formasıyla 17 müsabakaya çıkan Ali Dere, 3 gol kaydetti.

    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:53
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