İşte Yeni Malatyaspor'un yeni transferi!
Süper Lig'in ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, Konyaspor’dan orta saha oyuncusu Ali Dereyi transfer etti.
Teknik direktörlük için Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya sağlayan sarı- siyahlı kulüp, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Dere ile sözleşme imzaladı. Geçen sezon Atiker Konyaspor formasıyla 17 müsabakaya çıkan Ali Dere, 3 gol kaydetti.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 21:53
-
Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 32
Yorum
kuddusi yılmaz dursun bence artık durma o koltukta ne olur galatasarayı sevıyorsan cek gıt
-
Gomis heyecanı
Toplam 55
Yorum
Akrabası mısın ? Rodallega ile heralde kan bağın var , Gomis'in yanından geçemez kalite olarak
-
Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 32
Yorum
bülent aziz yıldırımdan daha cok kupa görmüş sabri reis helal :)
İşte Yeni Malatyaspor'un yeni transferi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.