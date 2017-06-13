İşte Yeni Malatyaspor'un yeni transferi!

Teknik direktörlük için Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya sağlayan sarı- siyahlı kulüp, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Ali Dere ile sözleşme imzaladı. Geçen sezon Atiker Konyaspor formasıyla 17 müsabakaya çıkan Ali Dere, 3 gol kaydetti.