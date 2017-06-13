 Göztepe yıldız avında – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    yıldız avında

    Göztepe yıldız avında

    Castro ile imza aşamasına gelen sarı-kırmızılılar, transferde durmak bilmiyor. Hakan Balta, Yalçın, Oboabona, Scarione, Pektemek ve Kweuke ile de görüşmeler sürüyor.

    Transfer döneminin başlamasıyla harekete geçen , listesindeki isimlerle görüşmelere devam ediyor. Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Andre Castro'yla imza aşamasına gelen sarı-kırmızılılar, Süper Lig tecrübesi bulunan yıldızlarla temasını sürdürüyor. Her bölgeye takviye yapmayı planlayan İzmir ekibi, savunmaya Hakan Balta, Yalçın Ayhan ve Oboabona takviyesi yapmayı hedefliyor. Bu 3 oyuncunun bonservisinin elinde olması Göz-Göz'ün de işini kolaylaştırıyor. Göztepe, hücum için de bonservisi Beşiktaş'ta olan Mustafa Pektemek ile Çaykur Rizesporlu Kweuke'den vazgeçmiyor.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:30
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