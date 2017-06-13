 Ertuğrul Sağlam Süper Lig'e geri döndü! – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Süper Lig'e geri döndü!

    Ertuğrul Sağlam Süper Lig'e geri döndü!

    Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Yeni Malatyaspor, İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük görevi için ile anlaştı.

    Süper Lig'in yeni ekibinde teknik direktörlük görevi için Sağlam ile 2 yıllık anlaşmaya varıldı

    Sarı-siyahlı kulüpten alınan bilgiye göre, Sağlam ile yapılan görüşmeler olumlu sonuç verdi ve deneyimli teknik adam ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.

    TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunu ikinci bitirerek doğrudan Süper Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz ile sözleşme yenilenmemişti.

    2009-2010 sezonunda Bursaspor'da şampiyonluk yaşayan , son olarak yine yeşil-beyazlı takımın başında görev yaptı. Sağlam, yaklaşık 1,5 yıldır takım çalıştırmıyor.

    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:51
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