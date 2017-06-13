Ertuğrul Sağlam Süper Lig'e geri döndü!

Süper Lig'in yeni ekibinde teknik direktörlük görevi için Sağlam ile 2 yıllık anlaşmaya varıldı

Sarı-siyahlı kulüpten alınan bilgiye göre, Sağlam ile yapılan görüşmeler olumlu sonuç verdi ve deneyimli teknik adam ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.

TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunu ikinci bitirerek doğrudan Süper Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz ile sözleşme yenilenmemişti.

2009-2010 sezonunda Bursaspor'da şampiyonluk yaşayan Ertuğrul Sağlam, son olarak yine yeşil-beyazlı takımın başında görev yaptı. Sağlam, yaklaşık 1,5 yıldır takım çalıştırmıyor.