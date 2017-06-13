Ertuğrul Sağlam Süper Lig'e geri döndü!
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Yeni Malatyaspor, İrfan Buz'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Ertuğrul Sağlam ile anlaştı.
Sarı-siyahlı kulüpten alınan bilgiye göre, Sağlam ile yapılan görüşmeler olumlu sonuç verdi ve deneyimli teknik adam ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.
TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunu ikinci bitirerek doğrudan Süper Lig'e yükselen Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz ile sözleşme yenilenmemişti.
2009-2010 sezonunda Bursaspor'da şampiyonluk yaşayan Ertuğrul Sağlam, son olarak yine yeşil-beyazlı takımın başında görev yaptı. Sağlam, yaklaşık 1,5 yıldır takım çalıştırmıyor.
- 13 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 19:51
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 32
Yorum
kuddusi yılmaz dursun bence artık durma o koltukta ne olur galatasarayı sevıyorsan cek gıt
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Gomis heyecanı
Toplam 55
Yorum
Akrabası mısın ? Rodallega ile heralde kan bağın var , Gomis'in yanından geçemez kalite olarak
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Sabri Sarıoğlu ile yollar ayrıldı
Toplam 32
Yorum
bülent aziz yıldırımdan daha cok kupa görmüş sabri reis helal :)
Ertuğrul Sağlam Süper Lig'e geri döndü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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