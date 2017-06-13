 Ahmet Çörekçi Malatya yolunda – Fotomaç – 13 Haziran 2017
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    13 Haziran 2017, Salı
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    Ahmet Çörekçi Malatya yolunda

    Ahmet Çörekçi Malatya yolunda
    Teknik adam arayışlarını sürdüren Süper Lig takımı Evkur Yeni Malatyaspor bir yandan da dış transferde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalar yürütüyor. Sarı-siyahlı yönetim Faslı Khalid Boutaib ve Nijeryalı Set Sincere transferlerinin ardından geçen sezonu Eskişehirspor'da geçiren başarılı sağ kanat oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi'yi transfer etmek için harekete geçti. Bonservisi elinde bulunan 25 yaşındaki futbolcu ile görüşmeler devam ediyor.
    1. 13 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:34
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