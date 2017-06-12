 Yeni Malatya’dan Soylu’ya forma – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Yeni Malatya’dan Soylu’ya forma

    Yeni Malatya’dan Soylu’ya forma
    Süper Lig'e yükselen 'da Başkan , İçişleri Bakanı 'ya adının yazılı olduğu 61 numaralı Evkur Yeni Malatyaspor forması hediye etti. Gevrek yeni sezon çalışmaları hakkında Soylu'ya bilgi verdiğini ifade ederek, "İnşallah güçlü ve taraftarına gurur verecek bir takım yapacağız. Süper Lig'de kalıcı olacağız" diye konuştu.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:29
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