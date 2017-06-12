Şovun adı Göztepe
Süper Lig’in yeni takımı, F.Bahçe ve Trabzonspor’un istediği Portekizli Castro ile imza aşamasına geldi...
FORVETE İKİ ADAY
Teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe yönetimi, hücuma yapılacak takviye için de görüşmelere devam ediyor. Göz-Göz, Süper Lig'e veda eden Rizespor'dan Kweuke ile bonservisi Beşiktaş'ta olan Mustafa Pektemek'ten birini almak istiyor.
UMUT GERİ DÖNDÜ
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'nin geçen sezon Osmanlıspor'dan kiraladığı Umut Nayir kulübüne döndü. 24 yaşındaki santrfor için Göztepe'nin yeniden girişim yapacağı öğrenildi.
- 12 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:31
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10 numara Yusuf Yazıcı'da
Toplam 3
Yorum
GSLİİİİİİİİİİİİİİİ Bir insan bukadar acımasız kompleksli olur ya senin yüzünden milli takımı sevmez olduk fatih hoca sende biran önce gitte şu takım rahatlasın
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Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 10
Yorum
Para fazla Düşen bir takımın hemde kendini tam ispat edememiş bir oyuncusuna bu kadar bonservis fazla.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 13
Yorum
bilal sağlam sizin ne olduğunuzu rize değil türkiye biliyor. bunlar boş laflar
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