 Şovun adı Göztepe – Fotomaç – 12 Haziran 2017
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    12 Haziran 2017, Pazartesi
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    Şovun adı

    Şovun adı Göztepe

    Süper Lig’in yeni takımı, F.Bahçe ve Trabzonspor’un istediği Portekizli Castro ile imza aşamasına geldi...

    Tam 14 yıl sonra Süper Lig hedefine ulaşan Göztepe, transferde somut adımlar atmaya başladı. Gelecek sezon da takımın başında kalacak olan teknik direktör Yılmaz Vural'ın ısrarcı olduğu isimlerin başında gelen Andre Castro ile imza aşamasına gelindiği öğrenildi. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan 29 yaşındaki orta sahanın İzmir ekibinin teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Yılmaz Vural'ın sisteminde kendisinin önemli rol oynayacağı anlatılan Portekizli oyuncu için maddi olarak da tüm şartlar zorlanırken, bu transferde imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor. Yöneticiler, "Castro çok deneyimli ve Süper Lig'i tanıyan bir oyuncu. Onunla kadromuz güçlenecek. Bu transferi bitirmek için tüm şartlarımızı zorlayacağız" açıklamasını yaptı.

    FORVETE İKİ ADAY
    Teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe yönetimi, hücuma yapılacak takviye için de görüşmelere devam ediyor. Göz-Göz, Süper Lig'e veda eden Rizespor'dan Kweuke ile bonservisi Beşiktaş'ta olan Mustafa Pektemek'ten birini almak istiyor.

    UMUT GERİ DÖNDÜ
    Süper Lig'in yeni ekiplerinden 'nin geçen sezon Osmanlıspor'dan kiraladığı Umut Nayir kulübüne döndü. 24 yaşındaki santrfor için Göztepe'nin yeniden girişim yapacağı öğrenildi.
    1. 12 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:31
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