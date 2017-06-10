Göztepe transfere hızlı girdi

Süper Lig'deki rakipleri Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Portekizli futbolcuya yıllık 1 milyon 300 bin euro teklif edildiği öğrenilirken, Kasımpaşa ile sözleşmesi biten 29 yaşındaki Castro'nun düşünmek için süre istediği bildirildi. Göztepe'nin ayrıca bir dönem yine Kasımpaşa'dan oynayan orta saha Oscar Scarione'yi de alternatifler arasında tuttuğu açıklandı.



Son 4 sezondur Kasımpaşa forması giyen Andre Castro, 131 lig maçına çıkıp 18 kez fileleri havalandırdı. Ülkesinin Porto ve Olhanese ile İspanya'nın Sporting Gijon takımlarından görev yapan Castro, Portekiz'in çeşitli yaş kategorilerinde 57 defa milli formayı giydi.



Geçen sezon başında İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına giden Arjantinli Scarione ise İsviçre'nin Luzern, Thun ve St. Gallen takımlarında top koşturdu. Kasımpaşa'da 104 müsabakaya çıkan Scarione, 40 gol atarak iyi bir performans ortaya koydu. Göztepe yönetiminin kuruluş yıl dönümü olan 14 Haziran'dan bir transferi kesin olarak açıklayıp taraftara sürpriz yapacağı vurgulandı.



