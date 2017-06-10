 Göz-Göz'de golcü harekatı – Fotomaç – 10 Haziran 2017
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    10 Haziran 2017, Cumartesi
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    Göz-Göz'de golcü harekatı

    Göz-Göz'de golcü harekatı

    Fernandao ve Kweuke'nin ardından Pektemek de listede. Başkan Mehmet Sepil, sezonu Başakşehir’de kiralık tamamlayan Beşiktaş’ın santrforu için Fikret Orman’la görüştü. Üç isimden en az ikisi sarı-kırmızı formayı giyecek.

    Süper Lig'e bomba gibi transferlerle girmek isteyen , önceliği hücum hattına verdi. Mevcut golcüler Adis Jahovic ve Umut Nayir'in yanına kaliteli bir santrfor arayan yönetim, adayları 3'e çıkardı. F.Bahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fernandao'yla el sıkışan, Ç.Rize'den Kweuke için kulübünden indirim talep eden Göz Göz, Beşiktaş'ın yerli golcüsü 'i de listesine ekleyip temaslara başladı.

    ?KİRALIK FORMÜLÜ MASADA
    Sezonu M.Başakşehir'de kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki golcü için Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile bir araya gelip bir zirve gerçekleştirdiği öğrenildi. Zirvede Başkan Sepil'in kiralama teklifine Orman'ın olumlu yaklaştığı ve tarafların önümüzdeki günlerde yeniden görüşmek üzere sözleştiği bildirildi. Osmanlıspor'dan kiralık oynayan Umut'un kulübüne dönme olasılığını da hesaplayan Sepil'in; Fernandao, Kweuke ve Mustafa Pektemek'ten en az ikisini transfer etmeyi düşündüğü kaydedildi.

    43 MAÇTA 9 GOL ATTI
    Sakaryaspor alt yapısından yetişen Mustafa Pektemek, 2011-2012'de Beşiktaş'a transfer olurken 12 kez A Milli Takım formasını giydi. Geçen sezon ligi 2. sırada tamamlayan M.Başakşehir'de 43 maçta görev yapan Pektemek, ağları 9 kez havalandırmayı başardı.

    SEPİL VE VURAL ZİRVESİ BUGÜN
    Ligin bitimine 9 hafta kala göreve geldiği Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan Teknik Direktör Yılmaz Vural, kulüpteki geleceği konusunda önemli açıklamalar yaptı. Başkan Mehmet Sepil'in "Umarım planlarımız uyar ve Vural'la yola devam ederiz" sözlerinin ardından takımda kalmayı çok istediğini belirten tecrübeli teknik adam, "Cumartesi (bugün) başkanımızla bir araya geleceğiz. Ben her şeyimle Göztepe'de devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.


    Burak HAKERLER
    1. 10 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:25
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