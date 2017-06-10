Göz-Göz'de golcü harekatı
Fernandao ve Kweuke'nin ardından Pektemek de listede. Başkan Mehmet Sepil, sezonu Başakşehir’de kiralık tamamlayan Beşiktaş’ın santrforu Mustafa Pektemek için Fikret Orman’la görüştü. Üç isimden en az ikisi sarı-kırmızı formayı giyecek.
?KİRALIK FORMÜLÜ MASADA
Sezonu M.Başakşehir'de kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki golcü için Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile bir araya gelip bir zirve gerçekleştirdiği öğrenildi. Zirvede Başkan Sepil'in kiralama teklifine Orman'ın olumlu yaklaştığı ve tarafların önümüzdeki günlerde yeniden görüşmek üzere sözleştiği bildirildi. Osmanlıspor'dan kiralık oynayan Umut'un kulübüne dönme olasılığını da hesaplayan Sepil'in; Fernandao, Kweuke ve Mustafa Pektemek'ten en az ikisini transfer etmeyi düşündüğü kaydedildi.
43 MAÇTA 9 GOL ATTI
Sakaryaspor alt yapısından yetişen Mustafa Pektemek, 2011-2012'de Beşiktaş'a transfer olurken 12 kez A Milli Takım formasını giydi. Geçen sezon ligi 2. sırada tamamlayan M.Başakşehir'de 43 maçta görev yapan Pektemek, ağları 9 kez havalandırmayı başardı.
SEPİL VE VURAL ZİRVESİ BUGÜN
Ligin bitimine 9 hafta kala göreve geldiği Göztepe'yi Süper Lig'e taşıyan Teknik Direktör Yılmaz Vural, kulüpteki geleceği konusunda önemli açıklamalar yaptı. Başkan Mehmet Sepil'in "Umarım planlarımız uyar ve Vural'la yola devam ederiz" sözlerinin ardından takımda kalmayı çok istediğini belirten tecrübeli teknik adam, "Cumartesi (bugün) başkanımızla bir araya geleceğiz. Ben her şeyimle Göztepe'de devam etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Burak HAKERLER
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:25
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Transferde büyük hüsran!
Toplam 11
Yorum
austin öyle deme. ya ne cavandası ne jasuesi diye bağrılırken jasue acaip iş yapar cavanda çok hızlı çok katkı şundan iyidir diyen taraftar çoktu..
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Dursun Özbek'ten transfer açıklması
Toplam 14
Yorum
austin o değil de bruma açıklamaları bi tuhaf bakıyoruz henüz net bi şey yok olmassa bizde kalır filan denmeye başlandı..
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Aziz Yıldırım karne dağıttı
Toplam 4
Yorum
yazik cocuklara yazik
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