Yeni Malatyaspor teknik direktörünü arıyor

Taraftarın da çok istediği Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getirmek için ince eleyip sık dokuyan Yeni Malatyaspor yönetiminin başarılı teknik adamla 1-2 gün içerisinde resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.



Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getirmek için Ankara'da bazı görüşmeler gerçekleştiren Başkan Adil Gevrek'in bugün İstanbul'a dönerek transfere son şeklini vereceği ifade edildi.



"Pektemek ve Şişmanoğlu haberlerinin gerçeklik payı bulunmamaktadır"

Diğer yandan sarı siyahlı kulübün sportif direktörü Ali Ravcı, Beşiktaşlı Mustafa Pektemek ile Ömer Şişmanoğlu'na talip olunduğu yönündeki haberler için 'gerçekliği payı yok' dedi.



Ravcı, transferde iyi bir kadro kurmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Transfer döneminin en hareketli sürecini yaşıyoruz. Umarım bu süreci en karlı kapatan kulüp Yeni Malatyaspor olur. Şuana kadar anlaştığımız futbolcuları kamuoyu ile paylaştık. Basında isimleri çıkan Mustafa Pektemek ve Ömer Şişmanoğlu haberlerinin gerçeklik payı bulunmamaktadır. Bizim ilk hedefimiz yurt dışı transferi ve iç transfer. Ondan sonra Türkiye piyasasına yönelmeyi düşünüyoruz. Birkaç güne birkaç isimle daha sözleşme imzalayabiliriz" ifadelerini kullandı.



