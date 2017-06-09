Yeni Malatyaspor teknik direktörünü arıyor
Teknik adam arayışlarını sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’un bir süre önce görüşüp ‘haber bekle’ dediği Ertuğrul Sağlam ile imza aşamasına geldiği iddia ediliyor.
Taraftarın da çok istediği Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getirmek için ince eleyip sık dokuyan Yeni Malatyaspor yönetiminin başarılı teknik adamla 1-2 gün içerisinde resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getirmek için Ankara'da bazı görüşmeler gerçekleştiren Başkan Adil Gevrek'in bugün İstanbul'a dönerek transfere son şeklini vereceği ifade edildi.
"Pektemek ve Şişmanoğlu haberlerinin gerçeklik payı bulunmamaktadır"
Diğer yandan sarı siyahlı kulübün sportif direktörü Ali Ravcı, Beşiktaşlı Mustafa Pektemek ile Ömer Şişmanoğlu'na talip olunduğu yönündeki haberler için 'gerçekliği payı yok' dedi.
Ravcı, transferde iyi bir kadro kurmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Transfer döneminin en hareketli sürecini yaşıyoruz. Umarım bu süreci en karlı kapatan kulüp Yeni Malatyaspor olur. Şuana kadar anlaştığımız futbolcuları kamuoyu ile paylaştık. Basında isimleri çıkan Mustafa Pektemek ve Ömer Şişmanoğlu haberlerinin gerçeklik payı bulunmamaktadır. Bizim ilk hedefimiz yurt dışı transferi ve iç transfer. Ondan sonra Türkiye piyasasına yönelmeyi düşünüyoruz. Birkaç güne birkaç isimle daha sözleşme imzalayabiliriz" ifadelerini kullandı.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:41
-
O isim Fenerbahçe'yi açıkladı!
Toplam 14
Yorum
Bulent FB yönetimini şiddetlen kınıyoruz biz taraftara yaşlı çilek futbolcu alıp izlettirmek istemelerine bizde izlemeyiz kendileri izler artik
-
O isim Fenerbahçe'yi açıkladı!
Toplam 14
Yorum
Bülent yemin olsun bir daha asla futbol ne izlerim nede muhabbetin ederim soğuduktan abiya Avrupa'nın kokuşmuş yolcularını gormekden
-
Ben Arfa seferi
Toplam 11
Yorum
Aslan IYI BIR BEN AFRA TAKIMA BÜYÜK KATKI VERIR
Yeni Malatyaspor teknik direktörünü arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.