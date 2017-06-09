 Süper Lig'de cezalar 10 milyon lirayı geçti – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Süper Lig'de cezalar 10 milyon lirayı geçti

    Süper Lig'de cezalar 10 milyon lirayı geçti

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 2016-2017 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 18 takıma lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa maçlarında toplam 10 milyon 336 bin lira ceza kesti.

    Beşiktaş ile Galatasaray'ın Turkcell Süper Kupa finaliyle başlayan 2016-2017 sezonu heyecanında 18 takıma, PFDK tarafından verilen ceza 10 milyon 336 bin liraya ulaştı. Süper Lig'in yanı sıra Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nda oluşan bu tutardan en fazla payı alan 1 milyon 728 bin liralık cezayla Fenerbahçe oldu.

    Sarı-lacivertli ekibi 1 milyon 563 bin lira ile Bursaspor, 1 milyon 453 bin lira ile Gaziantepspor ve sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş (1 milyon 430 bin lira) takip etti.

    Osmanlıspor'un sadece 15 bin lira ceza ödediği ligde, Gençlerbirliği 19 bin 500 lira, Kasımpaşa ise 45 bin liralık ceza ile karşı karşıya kaldı.

    Kulüpler, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle toplam 5 milyon 185 bin, saha olayları için ise 2 milyon 817 bin 500 lira ceza ödedi.

    Seyircisiz maçlar
    2015-2016'dan devreden cezalarla bu yıl 12 maçta ev sahibi takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan müsabakanın olduğu Süper Lig'e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor ile Göztepe de 2017-2018 sezonundaki ilk iç saha maçlarını seyircilerinden mahrum oynayacak.

    Evkur Yeni Malatyaspor, ligin son haftasında Sivasspor'la oynadığı şampiyonluk maçında aldığı cezayı Tahkim Kurulunun da onaylamasıyla Süper Lig'de iç sahada oynadığı ilk müsabakada çekecek.

    TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor'u yenerek Süper Lig vizesi alan Göztepe de gelecek sezon ilk 2 iç saha maçını seyircisiz oynayacak. Eskişehirspor maçıyla ilgili kararı dün açıklanan sarı-kırmızılı ekibin Tahkim Kuruluna başvuru hakkı bulunuyor.

    Türkiye Kupası
    Türkiye Kupası finalistleri Atiker Konyaspor ile Medipol Başakşehir'in yanı sıra son 16 turunda Fenerbahçe'ye elenen Beşiktaş, aldıkları cezalar nedeniyle gelecek sezon Türkiye Kupasında iç sahada oynayacakları ilk maçları seyircisiz oynayacak.

    Cezalar
    Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda takımlara göre ve ceza türlerine göre cezalar şöyle:

    Takımlar Toplam Süper Lig Türkiye Kupası Süper Kupa
    Fenerbahçe 1.728.000 1.495.500 232.500
    Bursaspor 1.563.000 1.563.000
    Gaziantepspor 1.453.000 1.429.000 24.000
    Beşiktaş 1.430.000 1.180.000 45.000 205.000
    Trabzonspor 1.352.500 1.337.500 15.000
    Galatasaray 603.500 374.000 14.500 215.000
    Adanaspor 478.000 478.000
    Atiker Konyaspor 390.000 225.000 165.000
    Antalyaspor 386.000 386.000
    Kayserispor 370.500 255.500 115.000
    Medipol Başakşehir 184.000 75.000 109.000
    Aytemiz Alanyaspor 108.500 108.500
    Çaykur Rizespor 90.500 90.500
    Akhisar Belediyespor 60.000 60.000
    Kardemir Karabükspor 59.000 59.000
    Kasımpaşa 45.000 30.000 15.000
    Gençlerbirliği 19.500 19.500
    Osmanlıspor 15.000 15.000
    TOPLAM 10.336.000 9.181.000 735.000 420.000


    Ceza türleri

    Ceza Türü Toplam Süper Lig Türkiye Kupası Süper Kupa
    Çirkin ve kötü tezahürat 5.185.000 4.840.000 145.000 200.000
    Saha olayları 2.817.500 2.242.500 385.000 190.000
    Stadyuma usulsüz seyirci alınması 700.000 600.000 100.000
    Talimatlara aykırı davranış 390.000 375.000 15.000
    Basın yoluyla sportmenliğe aykırılık 335.000 335.000
    Merdiven boşluklarının kullanımı 350.000 260.000 60.000 30.000
    Takım halinde sportmenliğe aykırı hareket 208.500 178.500 30.000
    Belgelerin haksız kullanımı 100.000 100.000
    Farklı bilet fiyatı uygulama 100.000 100.000
    Akredite olmadan görev yapılması 60.000 60.000
    Stadyumda özel güvenlik görevlisi bulundurmamak 45.000 45.000
    İzinsiz pankart 30.000 30.000
    Zaman çizelgesine uymamak 15.000 15.000
    TOPLAM 10.336.000 9.181.000 735.000 420.000
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:35
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