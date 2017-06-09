 Malatya coştu – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Malatya coştu

    Malatya coştu

    Strasbourg’un forveti Boutaib’i transfer eden sarı-kırmızılılar, , Özer, ve gibi isimleri de gündemine aldı.

    Strasbourg'un golcüsü Khalid Boutaib'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, listesine birçok yıldızı aldı. Doğu ekibi; Doka, Mehmet Güven, Özer Hurmacı ve Yekta Kurtuluş'la da görüşmelere başladı. Yeni Malatyaspor'da transfer harekatı erken başladı. Süper Lig'in yeni takımı, önceki gün Strasbourg'un golcüsü 'i renklerine katarken, transfer listesindeki diğer isimler de ortaya çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın'la imza aşamasına gelen Doğu ekibi, Başakşehir'le sözleşmesi sona eren Madureira'yla Antalya ile mukavele yenilemeyen Yekta, Akhisar'dan Özer Hurmacı ve Osmanlıspor'dan Mehmet Güven ile görüşmelere başladı.

    BAŞKAN İŞBAŞINDA
    Boşa çıkan ile Yekta'nın Yeni Malatyaspor'un teklifine sıcak baktığı belirtilirken, kulüpleriyle sözleşmeleri devam eden Özer ve Mehmet için bonservis pazarlığının sürdüğü ifade edildi. Transfer görüşmeleriyle bizzat kendisi ilgilenen Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, kulübün bütçesini aşmadan imzaları attırmayı hedefliyor. Yöneticiler ise Avrupa'da oyuncu arayışına başladı.

    KAMPA KADAR TRANSFERLER BİTECEK
    , kamp çalışmaları için Ramazan Bayramının ardından 28 Haziran'da Malatya'da toplanacak. Başkan Adil Gvrek, "Kampa kadar tüm transferlri bitirmek istiyoruz. Bu sezon zirve savaşı yapmak amacındayız" dedi.

    İKİ YILLIK İMZA
    Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan , Fransa'nın Strasbourg takımından 'ı transfer etti. Sarı-kırmızılı takımın basın sözcüsü Erdal Gündüz, Boutaib ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti. Gündüz, geçen sezon 20 gol atan 30 yaşındaki Khalid Boutaib'ın kulübe ve camiaya hayırlı olmasını diledi.

    ÜÇ AYAKLI KAMP OLACAK
    Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor 3 etaplı bir kamp programı ile sezona hazırlanmayı planlıyor. Malatya, Bolu ve Düzce olmak üzere 3 ayaklı bir kamp programı yapılacak.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:42
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