Malatya coştu
Strasbourg’un forveti Boutaib’i transfer eden sarı-kırmızılılar, Doka, Özer, Mehmet Güven ve Yekta Kurtuluş gibi isimleri de gündemine aldı.
BAŞKAN İŞBAŞINDA
Boşa çıkan Doka ile Yekta'nın Yeni Malatyaspor'un teklifine sıcak baktığı belirtilirken, kulüpleriyle sözleşmeleri devam eden Özer ve Mehmet için bonservis pazarlığının sürdüğü ifade edildi. Transfer görüşmeleriyle bizzat kendisi ilgilenen Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, kulübün bütçesini aşmadan imzaları attırmayı hedefliyor. Yöneticiler ise Avrupa'da oyuncu arayışına başladı.
KAMPA KADAR TRANSFERLER BİTECEK
Evkur Yeni Malatyaspor, kamp çalışmaları için Ramazan Bayramının ardından 28 Haziran'da Malatya'da toplanacak. Başkan Adil Gvrek, "Kampa kadar tüm transferlri bitirmek istiyoruz. Bu sezon zirve savaşı yapmak amacındayız" dedi.
İKİ YILLIK İMZA
Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, Fransa'nın Strasbourg takımından Khalid Boutaib'ı transfer etti. Sarı-kırmızılı takımın basın sözcüsü Erdal Gündüz, Boutaib ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti. Gündüz, geçen sezon 20 gol atan 30 yaşındaki Khalid Boutaib'ın kulübe ve camiaya hayırlı olmasını diledi.
ÜÇ AYAKLI KAMP OLACAK
Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor 3 etaplı bir kamp programı ile sezona hazırlanmayı planlıyor. Malatya, Bolu ve Düzce olmak üzere 3 ayaklı bir kamp programı yapılacak.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:42
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Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı
Toplam 5
Yorum
VELI süper transfer demeniz icin illa bir star mi gelmesi lazim. begenmediginiz scubic hasan ali yi yerle bir etti. transfer isabet olur bence
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Demirören'den Arda Turan açıklaması
Toplam 18
Yorum
Tufan ayvalık Sn demirören bjk şampiyon yapmaya uğraşmaktan vakit ayıramadığın milli takımlar saldım çayıra laubali,sorumsuz,saygısız ve sorunlu yazık
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Mücadele görmedik
Toplam 12
Yorum
Çayelispor Bursaspor maçında yaşanan görüntüler FENERBAHÇEnin 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu tescil etmiştir..
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