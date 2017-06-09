 Kweuke Göztepe’ye – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Kweuke Göztepe’ye

    Fenerbahçeli Fernandao’dan sonra Rize’den de listede.

    Süper Lig'in çiçeği burnunda ekibi , transfer bombardımanına başladı. TFF 1. Lig'den 14 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmeyi başaran İzmir'in köklü takımı Göz-Göz, transferde gözünü yıldız oyunculara çevirdi. Fenerbahçe'nin golcüsü Fernandao'yu gündemine alarak büyük bir hamle yapan sarı-kırmızılılar, savunma ve yine hücum hattına önemli isimleri gündemine aldı. Sarı-kırmızılı ekibin golcü adayları arasına Breszilyalı Fernandao'dan sonra ligin son haftasında küme düşen Çaykur Rize'den Leonard de girdi. Karadeniz ekibiyle sözleşmesi devam eden Kemarunlu yıldızın ayrılmak istediği ve Spor Toto Süper Lig'den gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncunun bu isteğini yönetime de ilettiği bildirildi.

    ŞAMPİYONA SÜPER PİRİM
    Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, 14 yıl sonra gelen Süper Lig için kesenin ağzını açtı. Play-off için toplam 350 bin TL veren Sepil, Antalya'daki final sonrası futbolcularınaa ekstra 100'er bin TL şampiyonluk primi verecek.


    Burak HAKERLER
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:40
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