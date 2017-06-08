Video hakem testte

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, video hakem uygulamasının (VAR) bugün oynanacak U21 maçında ilk kez test edileceğini açıkladı. VAR'la ilgili bilgi veren Namoğlu, "Video hakem uygulamasını perşembe günü (bugün) Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak U21 maçında test edeceğiz" diye konuştu.