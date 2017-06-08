"Usta pedalların" tercihi Erciyes

Bir süre önce, yüksek irtifa bisiklet kampları için Erciyes AŞ organizasyonuyla Kayseri'ye gelen ve bisiklet sporu için Erciyes'te incelemelerde bulunan Belarus, Ukrayna, Letonya, Polonya, Belçika gibi ülkelerin bisiklet federasyonu başkanları, ilk sporcularını göndermeye başladı.

İtalya'nın Lensworld-Kuota Ladies takımının bisiklet sporcusu Tania Riabchenko ve Ukrayna Bisiklet Milli Takımı sporcusu Sergey Kozachenko, yüksek irtifa bisiklet kampları İçin Erciyes'e geldi. Çalışmalarına start veren sporcular, sıkı bir antrenman ile günde 70 kilometre pedal çeviriyor. Uluslararası önemli yarışlara katılacak sporcular, 20 gün boyunca Erciyes'te kamp yapacak.



Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes'in, bisiklet sporunun merkezi olma hedefine adım adım yaklaştığını belirtti.

Dağ bisikleti tutkunları için önemli bir merkez haline gelen Erciyes'in, profesyonel bisiklet sporcularının yüksek irtifa antrenmanları yapması için de en iyi imkanlara sahip olduğunu bildiren Cıngı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz ay tanıtım için çağırdığımız çeşitli ülkelerin bisiklet federasyonu temsilcileri, Erciyes'e kamp için tam not verdi ve sporcularını hemen kampa göndermeye başladı. Önümüzdeki dönem Kayseri şehir merkezinde ve şehirler arası yol güzergahında dünyanın muhtelif ülkelerinden gelmiş profesyonel bisiklet sporcularını antrenman yaparken çokça göreceğiz. Bütün gayretimiz, Erciyes'i kışın uluslararası bir kayak merkezi, yazın da profesyonel kamp, antrenman ve spor merkezi olarak dört mevsim şehrimizin ve ülkemizin hizmetinde tutmak. Bu hedeflere her geçen yıl daha da yaklaştığımızı hem biz hem de şehrimiz çok yoğun fark ediyor."