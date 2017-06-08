Malatya harekatı!
Sergen Yalçın’ı takımın başına getirmek isteyen sarı-kırmızılılar, kadrosuna katacakları oyuncularla görüşmelere başladı. Yönetimin hedefindeki ilk isimler Mustafa Pektemek ve Ömer Şişmanoğlu
BAŞKAN ÇALIŞIYOR!
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Sergen Yalçın'la görüşmelerde imza aşamasına geldiklerini müjdelerken, "Transferde de bütçemiz doğrultusunda en iyi tercihleri yapacağız" diye konuştu. Geçtiğimiz sezonu Başakşehir'de kiralık tamamlayan Mustafa, 43 resmi maçta oynarken, 9 gol attı, 5 de asist yaptı. Ömer ise Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırdı.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:13
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Cimbom’a yeni 10 numara
Toplam 15
Yorum
Fuat İstikrarsız ve oyun disiplini olmayan bir oyuncu.Daha genç ve kaliteli oyuncular var.Bizim acil ihtiyacımız Genç bir forvet (GOMİS DEĞİL)
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Objektif 2016-2017 yılının küme düşeni Trabzonspor'dur. Yakışmadı. Rize Cas'a başvurmalı.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Hor Hor Rize 1980-1981 sezonunda Fenerle aynı puanda bakın ama Fenerden 5 yemiş berabere kalsa kümede kalacak fener düşecek. Ama Trabzon suçlu :D
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