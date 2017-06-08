Göztepe’de Fernandao atağı

Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, kulübün kuruluş yıldönümü olan 14 Haziran öncesi sarıkırmızılı taraftarlara ünlü bir yıldızı kadroya katarak hediye vermek istiyor. Sepil'in bu ses getirecek hediyesi ise Fenerbahçe'nin Brezilyalı golcüsü Fernandao olacak. Menajeriyle bağlantıya geçerek Sambacıyla görüşen Sepil, Fernandao'yla el sıkıştı. Sarı-lacivertlilerle 2019'a kadar kontratı olan 30 yaşındaki santrforun ilk planda bonservisiyle transferi planlanırken, anlaşma olmazsa kiralık formülü devreye sokulacak.



Burak HAKERLER